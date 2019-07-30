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Факти / Надзвичайні події

У Дніпрі грабіжники підірвали банкомат

Вночі, близько 2.00, у Дніпрі грабіжники підірвали банкомат одного з держбанків та забрали гроші.

У Дніпрі грабіжники підірвали банкомат

Місцеві жителі чули хлопок, але не звернули на нього увагу.

Вже через кілька хвилин до магазину на вулиці Торговій з’їхалися співробітники охоронної фірми.

Грабіжники підірвали банкомат, який знаходився всередині магазину, запустивши трубку з газом, а потім зламали двері, щоб забрати гроші.

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Внаслідок вибуху постраждав також холодильник.

На місці працюють вибухотехніки, оперативники і патрульні.

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У Дніпрі грабіжники підірвали банкомат / 4 фотографии

Нещодавно у Харківській та Дніпропетровській областях грабіжники також підірвали банкомати.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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