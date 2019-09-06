У Вінниці чоловік знімав двох прийомних дітей у порно та застосовував до них фізичне насильство.
У Вінниці 32-річний місцевий житель катував і знімав у порно двох прийомних дітей – 3-річну дівчинку і 5-річного хлопчика.
Це діти його колишньої дружини, яку в 2017 році позбавили материнських прав.
Відео та фото з дітьми порнографічного характеру зловмисник поширював у групах у мобільних додатках.
У Вінниці чоловік катував прийомних дітей і знімав їх у порно / 4 фотографии
Під час обшуку в квартирі було встановлено, що діти утримувалися в антисанітарних умовах, спали на підлозі на матраці. У вихованні чоловік застосовував до малолітніх дітей фізичне насильство.
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Підозрюваного затримано правоохоронцями, йому загрожує до 10 років в’язниці.
Нагадаємо, на Полтавщині 23-річний чоловік заманив у хащі та зґвалтував шестирічну дівчинку.
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