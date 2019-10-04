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Факти / Надзвичайні події

Бив, душив і намагався зґвалтувати: у Рівному сусід напав на дівчину

У Рівному близько 12 ночі на зупинці громадського транспорту на молоду дівчинку напав ґвалтівник.

Бив, душив і намагався зґвалтувати: у Рівному сусід напав на дівчину

У Рівному молода дівчина поверталася додому та коли дійшла до зупинки на неї ззаду напав невідомий.

Нападник щосили  б’є дівчину в обличчя та живіт, обіцяє її вбити, а потім зґвалтувати. Далі затягує за зупинку і починає  душити. Бідолашна непритомніє і саме цієї миті відбувається неймовірне –  на дорозі з’являється рятівне, патрульне авто. Покидьок кидає дівчину і швидко тікає.

– З-за зупинки вибігла дівчина, вона билася в істериці, була босоніж, одяг був розірваний, чи розхристаний, вона кричала туди-туди, там за зупинкою, – розповідає очевидець Дмитро Леонтіюк.

Але там вже нікого не було.

Дмитро – громадський активіст. Вночі він разом із поліцейськими патрулював місто і одним із перших опинився на місці злочину. Каже: від смерті дівчину врятувало те, що в момент нападу вона розмовляла з подругою по телефону.

– До неї підійшов ззаду невідомий, взяв її за шию, вона спочатку це сприйняла як якийсь дружній жарт, але зорієнтувалася в ситуації і хитрощами пояснила подрузі де знаходиться і дала їй можливість зрозуміти, що відбувається біда, – каже Дмитро.

Подруга викликала поліцію і дівчину встигли врятувати.  Нападника жертва впізнала одразу. Це був її сусід –   Роман Міклашевський.

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Поліцейські та небайдужі шукали покидька-рецидивіста всю ніч, але марно. Вдома він не з’явився, а телефон вимкнув. Та вранці його таки вистежили і затримали.

– Буде призначена стаціонарна психіатрична експертиза по даному фігуранту. Однак, ми вважаємо, що він діяв осудно, усвідомлював свої дії, міг керувати ними, в зв’язку з тим, що допустив втечу з місця події і здійснив заходи уникнути органів поліції, – каже заступник керівника  поліції  Рівненщини Олександр Панасюк.

Міклашевського мають заарештувати та запроторити в СІЗО. От тільки максимум, що йому загрожує –  10 років в’язниці.

До речі, двадцятирічна студентка Вікторія завагітніла від тирана-іноземця, який бив, ґвалтував та голою виганяв з дому.

Джерело: Надзвичайні новини

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