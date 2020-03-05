План Перехоплення у Борисполі: водій протаранив два авто і погрожує себе застрелити

У Борисполі завдяки плану Перехоплення поліція зупинила водія авто, який неадекватно вів себе на дорогах міста.
Той приставив собі до скроні пістолет, погрожуючи скоїти самогубство.
Свідки повідомили, що невідомий протаранив дві машини і почав їздити зустрічною смугою, пише dtp.kiev.ua.
– Людина з пістолетом біля скроні. Купа поліції на місці. Дорогу перекрито, – йдеться у підпису до відео.
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Нагадаємо, у Кропивницькому водій авто помер після затримання поліцейськими. Правопорушник перебував за кермом у нетверезому стані і намагався влаштувати бійку з патрульними.
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