Під Києвом п’яний автомеханік викрав авто з СТО та скоїв ДТП

На Київщині автомеханік викрав машину з СТО у с. Петропавлівська Борщагівка, на якій працював.

Після того, як 40-річний чоловік вжив алкоголь, він вирішив скористатися авто, яке залишили разом із ключами для ремонту.

П’яний водій дорогою скоїв аварію. Правоохоронці, які прибули для оформлення ДТП, визначили, що чоловік пересувався на викраденому транспортному засобі.

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Нині йому оголошено про підозру. Санкція статті передбачає стягнення штрафу або обмеження волі на строк від трьох до п`яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, у Рівному вдруге затримали 16-річного підлітка, який викрав маршрутку.