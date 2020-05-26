У Одесі троє співробітників комунального підприємства Одесміськелектротранс ”дезінфікували” вагон трамвая, коли у ньому були пасажири.

Це зняв на відео один з пасажирів маршруту №22.

Працівники у жовтих захисних костюмах вихлюпували долонею невідому рідину з відра і заявили, що це ”свята вода з Соборки”.

Комунальники не звернули увагу на протести пасажирів.

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У Одесміськелектротранс заявили, що трьох горе-співробітників звільнять. Вони порушили усі установлені правила карантину.

Раніше Факти ICTV писали рекомендації ВООЗ, де чітко пояснили, що розпилення дезінфікуючих засобів у невеликих приміщеннях може нашкодити людині.

У рекомендаціях ВООЗ міститься дослідження, згідно з яким розпорошення відбілювача або інших хімічних речовин на великій території неефективно. Також це стосується дезінфекції ультрафіолетовим світлом.