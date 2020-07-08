Пожежі у Луганській області: чому не залучають авіацію

У Луганській області не можна залучити авіацію до гасіння лісових пожеж, оскільки російські найманці з непідконтрольних уряду окремих районів Луганської області не гарантують безпеку польотів.

Про це повідомив глава Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

– Ми ще вчора вночі планували залучити авіацію ДСНС до гасіння цієї пожежі. Два літаки стоять заправлені і пальним, і водою. Але робили запит на ту сторону і сепаратисти сказали, що ніяких гарантій безпеки ми не даємо. Ризикувати додатково ще і життями людей ніхто не буде, – сказав Гайдай.

Станом на 09.00 відомо, що пожежі у Луганській області мають кілька осередків займання:

у селі Смолянинове;

у селі Капітанове;

у селі Воронове.

У Смоляниново знищено 23 житлові будинки та пошкоджено 36 помешкань, а у дачному кооперативі Вовче озеро знищено 80 будинків.

Силами ДСНС евакуйовано 30 осіб (з них 13 дітей) та 30 осіб відселено. Під час гасіння пожежі виявлено тіла чотирьох загиблих осіб, ще дев’ять осіб госпіталізовано.

На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, працює оперативна група ДСНС.

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Пожежа у Сєвєродонецьку

Лісова пожежа у Луганській області, яка почалася 6 липня на території Новоайдарського району, дісталася до Сєвєродонецька. На околицях міста загорілася суха трава у районі Чистого озера.

Начальник відділу комунікації поліції Луганській області Тетяна Погукай також повідомила, що у селищі Борівське вогонь з поля перекинувся на паркан житлового будинку, у селі Метьолкіне горить трава та нежитловий будинок, біля міського сміттєзвалища – ліс.