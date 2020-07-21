У Подільському районі Києва зловмисники підірвали банкомат Приватбанку, забрали касети з готівкою та втекли.

Близько 2.00 на вулиці Виговського, 20 пролунав вибух. Першими на місце події прибули співробітники охоронної фірми, але вже нікого не застали. Потім прибула поліція та кінолог зі службовою собакою та вибухотехніки.

– Сьогодні близько 01:30 до столичної поліції звернувся місцевий мешканець, який повідомив, що троє невідомих підірвали банкомат біля продуктового магазину на вулиці Виговського, – повідомили у поліції.

За інформацією правоохоронних органів, правопорушники за допомогою газоповітряної суміші підірвали банкомат Приватбанку, після чого забрали касети з грошима та втекли з місця злочину. Через вибух пошкоджено зовнішнє та внутрішнє оздоблення фасаду будинку.

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Забрали гроші та втекли: у Подільському районі Києва підірвали банкомат / 2 фотографии

Працівники поліції розпочали справу за ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) та за ст. 185 (Крадіжка) КК України. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі ведеться оперативний план-перехоплення та затримання злочинців.

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Викрадення грошей з банкоматів

На Черкащині двоє іноземців підірвали банкомат та викрали майже півмільйона гривень. Камери спостереження зафіксували їхній автомобіль Mercedes на іноземній реєстрації. А вибух зруйнував не лише банкомат, а й частину приміщення, де він знаходився.

Поліція Черкащини майже одразу затримала зловмисників.