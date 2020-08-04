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Факти / Надзвичайні події

Браво охоронцю: у Запоріжжі чоловік без маски влаштував бійку в супермаркеті

Надвечір 3 липня у Запоріжжі сталася бійка прямо в супермаркеті.

Чоловік, який хотів придбати сигарети, зняв маску з обличчя, а після зауваження охоронця почав поводитися дуже агресивно.

У Запоріжжі чоловік без маски влаштував бійку в магазині (ВІДЕО)

Спочатку він лаявся на весь магазин, а потім підійшов до охоронця і вдарив його кулаком в голову.

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Бійку вдалося зняти на відео випадковим очевидцям.

Охоронець швидко зорієнтувався та достойно відповів нападнику, вже за лічені секунди зумівши знешкодити його.

 

– Браво охоронцю! Аплодую, не відповів ударом, але затримав бидло! Охоронцю п’ять балів! – коментують відео користувачі соцмереж.

Зазначається, що порушник був затриманий поліцією, так і не встигнувши покурити куплені сигарети.

Побиття через зауваження про порушення карантину

Нещодавно у Харкові стався груповий напад на журналіста, коли той на відео фіксував порушення правил карантину.

За словами постраждалого журналіста, винним у цій ситуації є керівництво правоохоронних органів, яке крізь пальці дивиться на проблему масового порушення карантинних вимог.

Окрім серйозних тілесних ушкоджень, під час нападу у хлопця відібрали телефон, гаманець та рюкзак із ноутбуком.

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