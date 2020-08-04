У Запоріжжі чоловік без маски влаштував бійку в магазині (ВІДЕО)

Надвечір 3 липня у Запоріжжі сталася бійка прямо в супермаркеті.
Чоловік, який хотів придбати сигарети, зняв маску з обличчя, а після зауваження охоронця почав поводитися дуже агресивно.
Спочатку він лаявся на весь магазин, а потім підійшов до охоронця і вдарив його кулаком в голову.
Читайте: Зробив зауваження: у Києві водій побив велосипедиста
Бійку вдалося зняти на відео випадковим очевидцям.
Охоронець швидко зорієнтувався та достойно відповів нападнику, вже за лічені секунди зумівши знешкодити його.
– Браво охоронцю! Аплодую, не відповів ударом, але затримав бидло! Охоронцю п’ять балів! – коментують відео користувачі соцмереж.
Зазначається, що порушник був затриманий поліцією, так і не встигнувши покурити куплені сигарети.
Побиття через зауваження про порушення карантину
Нещодавно у Харкові стався груповий напад на журналіста, коли той на відео фіксував порушення правил карантину.
За словами постраждалого журналіста, винним у цій ситуації є керівництво правоохоронних органів, яке крізь пальці дивиться на проблему масового порушення карантинних вимог.
Окрім серйозних тілесних ушкоджень, під час нападу у хлопця відібрали телефон, гаманець та рюкзак із ноутбуком.