У Маріуполі затримали бойовика, який воював у Донецькому аеропорту

У Маріуполі силовики СБУ затримали кулементника так званого батальйону Восток “ДНР”, який воював у Донецькому аеропорту.

– У 2014-2015 роках сепаратист перебував на позиціях бойовиків в районі Донецького аеропорту, а також Авдіївки та Пєсків, – йдеться у повідомленні.

Згодом зловмисник залишив”ДНР” і виїхав до Росії. Правоохоронці затримали колишнього бойовика, коли той повернувся назад в Маріупіль.

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Сепаратисту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (Участь у терористичній групі чи терористичній організації) КК України.

Слідчі дії продовжуються.

Сепаратизм у Запоріжжі

На початку липня силовики СБУ провели операцію із затримання групи сепаратистів, які займалися агітацією за створення “Запорізької Народної Республіки”.

Після подій 2014 року чоловіки не пішли воювати, однак всіляко допомагали бойовикам на окупованих територіях Донбасу.

На початку 2020 року ними була розгорнута пропаганда за повалення конституційного ладу та встановлення “республіки” на зразок так званих ЛДНР, але вже у Запоріжжі.