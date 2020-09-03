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Факти / Надзвичайні події

Пожежа на Луганщині забрала життя однієї людини, двоє військових отримали опіки

Серія пожеж на Луганщині 3 вересня продовжується одразу у шести осередках Кремінського, Новоайдарського та Станичо-Луганського районів.

Внаслідок пожежі загинула одна особа, ще двох з важкими опіками було доставлено до лікарень.

Пожежа в Луганській області: кількість жертв та травмованих

– Під час гасіння пожежі, двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали термічні опіки. Їм надано першу медичну допомогу та доправлено до військових медичних закладів, – повідомили у штабі ООС.

До гасіння пожеж на Луганщині задіяно 378 рятувальників та 68 одиниць спецтехніки ДСНС, робота з ліквідації проводиться у тісній взаємодії зі штабом.

Загалом на території області рятувальниками було зафіксовано 24 випадки загоряння сухої трави на площі 1 200 га.

Пожежа в Луганській області: кількість жертв та травмованих

Де почалися перші загоряння

2 вересня у Станично-Луганському районі загорілася суха трава, лісова підстилка та очерет на площі понад 80 га.

Рятувальники оперативно відреагували на виклик, однак ситуація ускладнилася сильними поривами вітру.

Оскільки пожежі тривають неподалік від лінії розмежування на Донбасі, на допомогу рятувальниками було залучено підрозділи Збройних сил.

Джерело: ДСНС, ООС

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