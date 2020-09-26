Державне бюро розслідувань розпочало розслідування авіакатастрофи літака Ан-26Ш під Чугуєвом.

Слідчі уже прибули на місце події та оглянули його, повідомили у ДБР.

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Слідство наразі перевіряє чотири версії того, що сталося:

катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату;

катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків екіпажем;

неналежне виконання службових обов’язків особами, які були відповідальними за керування польотами;

неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Слідчі вже вилучили необхідну документацію, допитали свідків і призначили судові експертизи, йдеться в повідомленні відомства.

Аварія під Чугуєвом

25 вересня під Харковом впав літак Ан-26. На борту перебувало 27 осіб – екіпаж та курсанти Харківського університету Повітряних Сил.

Загинуло 24 людини, один травмований. Ще трьох людей шукають рятувальники.

Ан-26 Штурманський мав бортовий номер №76. Він був побудований у 1977 році. Основне призначення даного літака – навчання штурманів авіації.