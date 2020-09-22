Силовики СБУ Закарпатської області затримали інтернет-агітатора, який закликав підписників до усунення керівництва України.

Використовуючи одразу декілька акаунтів, чоловік поширював провокативні тексти та світлини.















На Закарпатті викрили чоловіка, який закликав до повалення влади в Україні / 4 фотографии

Проведена судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що там містилися заклики до насильницької зміни чинної влади в державі.

Читайте: Синці і вирване волосся: на Закарпатті чоловік забив до смерті матір п’ятьох дітей

Затриманий отримав повідомлення про підозру ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) КК України.

Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.

Пограбування на Закарпатті

Навесні у Виноградові двоє чоловіків пограбували ювелірний магазин, звідки “винесли” дорогоцінностей на суму майже 2 млн гривень.

Погрожуючи пістолетом продавцю, зловмисники забрали з крамниці десятки прикрас, зокрема золоті ланцюжки, каблучки та сережки: загальна вага викраденого сягнула понад 1,3 кг.

Крадіїв знайшли вже наприкінці липня: ними виявилися 36-річний та 27-річний мешканці Кривого Рогу.