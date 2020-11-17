У Києві чоловік із ножем напав на жінку та трирічну дитину

Прокуратура Києва повідомила про підозру чоловіку у вчиненні розбійного нападу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний побачив на вулиці жінку з 3-річною дитиною, які повертались з магазину.

Він завдав удару рукою по голові спочатку жінці, а потім дитині. Після чого почав вимагати у потерпілої гроші та приставив ніж.

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– Усвідомлюючи небезпеку для себе та дитини, жінка почала чинити опір, якого не очікував нападник. Скориставшись його розгубленістю, потерпіла разом з сином втекли з місця події, – розповіли у прокуратурі.

Зловмисника затримали неподалік від місця вчинення злочину.

Чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Побили до смерті режисера

У лікарні Харкова помер відомий режисер Леонід Садовський. На 71-річного чоловіка напав невідомий та наніс тяжкі тілесні ушкодження.

14 листопада на Садовського напали, коли він повертався додому. Зловмисник накинувся на нього ззаду і побив, від чого той втратив свідомість.

Отямившись, Леонід Садовський прийшов додому і розповів про подію дружині, яка викликала бригаду медичної допомоги.

Джерело: прокуратура Києва