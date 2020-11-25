На Кіровоградщині дівчина продала фейкове взуття на 400 тис. грн

У Кіровоградській області кіберполіція затримала 23-річну місцеву жительку, яка займалася шахрайством у мережі. Вона створювала фейкові сторінки у соціальних мережах, де нібито продавала жіноче взуття.

Коли покупці хотіли придбати річ, вона вимагала передоплату або повну оплату за товар. Після того, як жінка отримувала гроші, вона блокувала покупців.

Поліція з’ясувала, що фігурантка ошукала понад 200 людей, а сума збитків, які вона їм завдала, майже 400 тис. грн.

Читайте: У Києві шахраї обманули банк майже на 1,5 млн грн

Правоохоронці знайшли у її помешканні комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські та сім-картки, які жінка використала для шахрайства.







Збагатилася на 400 тис. грн: шахрайка торгувала в Instagram неіснуючим взуттям / 2 фотографии

Нині поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України – шахрайство. Жінці загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Слідство вирішує питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.

На Кіровоградщині дівчина продала неіснуючий одяг

У Кіровоградській області кіберполіція викрила дівчину, яка створювала сторінки у соціальних мережах, де продавала одяг. Вона блокувала покупців після того, як їй відправляли передоплату. Внаслідок цього фігурантка справи отримала загалом 500 тис. грн.

За скоєний злочин їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Фото: МВС