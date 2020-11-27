Військова вантажівка переїхала бригаду ремонтників – дві людини загинули

У Кіровоградській області військова вантажівка МАЗ влетіла у бригаду ремонтної служби. В результаті аварії загинули дві людини.

Військовий МАЗ влетів у машину, яка укладала асфальт. Дорожники ремонтували покриття на трасі Стрий-Тернопіль-Кропивницький. В результаті удару вантажівка перекинулася.

Один з ремонтників загинув на місці ДТП, а другий помер у швидкій. Ще двох з тяжкими травмами госпіталізували.

Читайте: Від удару відірвало голову: в Харкові авто збило пішохода

Відомо, що загиблими виявилися 60-річний Ігор та 33-річний Олександр.

У момент аварії у військовій вантажівці перебувли три людини, ніхто з них серйозно не травмувався.

Представники дорожньої служби, які стали свідками аварії, стверджують, що водій вантажівки їхав зі швидкістю близько 100 км, хоча навколо стоять знаки з обмеженням швидкості.

Однак водій військової вантажівки спростовує цю інформацію і зазначає, що швидкість не була вище 70 км/ч.

ДТП під Уманню

На території Уманського району Черкаської області сталася ДТП, внаслідок якої між двома вантажівками Scania та Mercedes затисло легковий автомобіль Daewoo Lanos.

Двоє людей, серед яких була дитина, загинули на місці.

Рятувальникам довелося за допомогою спецзасобів деблокувати тіла загиблих із пошкодженої машини.