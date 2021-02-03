В одній зі шкіл Бериславського району Херсонської області перед уроком фізкультури побилися двоє 11-річних однокласників. Один із них пожалівся матері на цькування, жінка у свою чергу звернулася до поліції.

Перевірка підтвердила факт булінгу. І вчителі, і учні розповіли, що школяр систематично знущався не тільки над цим хлопчиком. Він постійно словесно принижував однокласника, розкидав його речі, штовхав та погрожував побити.

А на зауваження вчителів та матері не реагував.

Водночас поліція склала на матір кривдника адміністративний протокол за ч. 3 ст. 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення – Булінг (цькування) учасника освітнього процесу. Після розгляду справи у суді вона має сплатити штраф.

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Схожий випадок був нещодавно в Харківській області, де оштрафували матір школяра, який цькував однокласників.

На учня 5-го класу в поліцію поскаржився директор школи. Хлопчик протягом року ображав своїх однокласників, порушував дисципліну на уроках і влаштовував бійки як у школі, так і поза її межами.