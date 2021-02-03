PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

За цькування однокласника на Херсонщині оштрафували матір школяра

В одній зі шкіл Бериславського району Херсонської області перед уроком фізкультури побилися двоє 11-річних однокласників. Один із них пожалівся матері на цькування, жінка у свою чергу звернулася до поліції.

Булінг

Перевірка підтвердила факт булінгу. І вчителі, і учні розповіли, що школяр систематично знущався не тільки над цим хлопчиком. Він постійно словесно принижував однокласника, розкидав його речі, штовхав та погрожував побити.

А на зауваження вчителів та матері не реагував.

Водночас поліція склала на матір кривдника адміністративний протокол за ч. 3 ст. 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення – Булінг (цькування) учасника освітнього процесу. Після розгляду справи у суді вона має сплатити штраф.

Читайте
Перегляд чужого листування у Facebook можуть визнати булінгом

Схожий випадок був нещодавно в Харківській області, де оштрафували матір школяра, який цькував однокласників.

На учня 5-го класу в поліцію поскаржився директор школи. Хлопчик протягом року ображав своїх однокласників, порушував дисципліну на уроках і влаштовував бійки як у школі, так і поза її межами.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка