Перегляд чужого листування у Facebook можуть визнати булінгом

Використання даних людини з соцмережі Facebook може бути визначене як булінг.

Цього року Європейський суд з прав людини розглянув справу щодо булінгу в інтернеті та вперше визнав його формою насильства над жінками.

Жертва подала до суду на свого чоловіка, який використовував її дані, зокрема інформацію з Facebook – листування, документи, зображення.

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Винуватцю призначили адміністративний штраф. Судді підкреслили, що насильство може здійснюватися не лише фізично, але й за допомогою залякування та використання даних жертви.

У справах щодо домашнього насильства можуть розглядатися випадки доступу до акаунту людини, перегляд чи збереження її листувань.

Рада національної безпеки та оборони займається створенням Стратегії кібербезпеки України.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, у проекті беруть участь представники ключових державних органів. Вони орієнтуватимуться на досвід ЄС.

Джерело: ECHR. Ukrainian Aspect