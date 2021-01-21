У Харківській області суд оштрафував матір школяра, який вчинив булінг стосовно однокласників. Жінка повинна заплатити 850 грн.

У листопаді 2020 року до поліції звернувся директор навчального закладу, у якому навчається підліток. Керівник повідомив, що учень 5-го класу цькує однокласників. Зі скаргами до ліцею зверталися батьки школярів.

Хлопець протягом року ображав та лаявся на своїх однокласників. Учень також порушував дисципліну на уроках та влаштовував бійки як у школі, так і поза її територією.

Читайте Перегляд чужого листування у Facebook можуть визнати булінгом

Правоохоронці склали протокол на 46-річну матір школяра за статтею 173-4 Булінг (цькування) учасника освітнього процесу Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На Херсонщині цькували школярку

У Херсонській області однокласники знущалися з 13-річної школярки. Це тривало близько місяця, відколи дівчинка познайомилася з хлопцем її віку в інтернеті.

Після довготривалого листування він попросив надіслати її інтимні фото, на що вона погодилася. Згодом однокласник показав дівчинці чат у месенджері, про який вона не знала. У ньому однокласники надсилали її інтимні фото та лаялися на школярку.