У Харківській області суд оштрафував матір школяра, який вчинив булінг стосовно однокласників. Жінка повинна заплатити 850 грн.
У листопаді 2020 року до поліції звернувся директор навчального закладу, у якому навчається підліток. Керівник повідомив, що учень 5-го класу цькує однокласників. Зі скаргами до ліцею зверталися батьки школярів.
Хлопець протягом року ображав та лаявся на своїх однокласників. Учень також порушував дисципліну на уроках та влаштовував бійки як у школі, так і поза її територією.
Правоохоронці склали протокол на 46-річну матір школяра за статтею 173-4 Булінг (цькування) учасника освітнього процесу Кодексу України про адміністративні правопорушення.
На Херсонщині цькували школярку
У Херсонській області однокласники знущалися з 13-річної школярки. Це тривало близько місяця, відколи дівчинка познайомилася з хлопцем її віку в інтернеті.
Після довготривалого листування він попросив надіслати її інтимні фото, на що вона погодилася. Згодом однокласник показав дівчинці чат у месенджері, про який вона не знала. У ньому однокласники надсилали її інтимні фото та лаялися на школярку.