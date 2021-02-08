Через негоду в Україні аеропорти Києва, Одеси, Дніпра та Львова затримують рейси.

В Одесі через мороз та снігопад злітна смуга покрилася льодом і не може приймати літаки на посадку. Скасовано рейси з Тель-Авіва, Стамбула і затриманий на невизначений термін рейс з Борисполя.

За інформацією метеослужби аеропорту, спостерігається сильний східний вітер 9 м/сек, температура повітря -1˚С, на злітно-посадковій смузі лід товщиною 2 мм.

У таких умовах зліт здійснили лише пілоти авіакомпанії Белаван рейсом до Мінська о 02.00. Відтоді посадок не було.

У Києві у міжнародному аеропорту Бориспіль також затримуються рейси на приліт та виліт до Одеси, скасовано рейс зі Львова.

Згідно з інформацією аеропорту, 8 лютого затримується на приліт рейс із Одеси, який мав приземлитись о 8.00, орієнтовний час прибуття – 11.30. Також затримується виліт до Одеси, який мав відбутися о 10.20.

На приліт до аеропорту Бориспіль затримується також рейс із Шарм-ель-Шейху, який був запланований на 23.05 8 лютого. Також скасовано рейс зі Львова.

В аеропорту Київ імені Ігоря Сікорського затримався виліт рейсу до Берліна та на півгодини запізнився рейс із Запоріжжя.

Всі інші рейси в аеропортах відбуваються за розкладом.

– Попри ускладнення погодних умов, аеропорт працює у штатному режимі. Обмежень для прийому повітряних суден немає. Злітно-посадкову смугу, перони аеродрому, привокзальну площу інтенсивно чистить снігоприбиральна техніка, – повідомили в аеропорту Київ.

У Львові летовище не приймає рейси ще з учорашнього обіду, проте сьогодні заплановано відновити роботу у штатному режимі.

7 лютого львівський аеропорт перенаправив шість рейсів з Львову на Київ, які прямували зі Стамбулу. Також були скасовані Дортмунд-Стамбул та Київ-Мінськ.

З семи рейсів на відліт – чотири скасовано (два рейси у Стамбул та Дортмунд- Київ).

Сьогодні затримуються два рейси – до Мінська та Києва. На приліт усі рейси зазначені як такі, що очікуються. Всього сьогодні заплановано 17 рейсів.

У Харкові аеропорт наразі працює у штатному режимі. Усі рейси на приліт чи відліт відбувається відповідно до розкладу.

У Дніпрі аеропорт працює також з затримками. Згідно з розкладом, на приліт затримується рейс з Києва, ще два рейси зі столиці очікуються. Два рейси на відліт до Києва також очікуються.

Негода в Україні

Через сильні снігопади у Києві обмежили в’їзду великогабаритного транспорту, яке почне діяти з 15.00.

У КМДА зазначили, що ці обмеження діятимуть до покращення погодних умов, а про зняття обмежень повідомлять окремо.