У Хмельницькій області на автодорозі Стрий – Кропивницький – Знам’янка поблизу повороту на село Чабани сталася смертельна аварія.

В результаті зіткнення легкового автомобіля Renault Megane та вантажівки Volvo загинули двоє людей. Ними виявилися 32-річний водій легковика та його пасажир. За попередньою інформацією, 34-річний водій фури не постраждав.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст.286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Наразі встановлюють причини аварії.

Днями ДТП сталася на трасі Київ-Чоп. У Рівненському районі зіткнулись автомобілі Hyundai Elantra та Peugeot Partner.

Внаслідок ДТП одна людина загинула, ще троє – у важкому стані в реанімації. Постраждалими були далекобійники із міста Суми, які їхали на заробітки.