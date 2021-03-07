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Факти / Надзвичайні події
Вікторія Гірко |

На Хмельниччині зіткнулися вантажівка і легковик – є загиблі

У Хмельницькій області на автодорозі Стрий – Кропивницький – Знам’янка поблизу повороту на село Чабани сталася смертельна аварія.

дтп хмельницька область

В результаті зіткнення легкового автомобіля Renault Megane та вантажівки Volvo загинули двоє людей. Ними виявилися 32-річний водій легковика та його пасажир. За попередньою інформацією, 34-річний водій фури не постраждав.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст.286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Наразі встановлюють причини аварії.

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Днями ДТП сталася на трасі Київ-Чоп. У Рівненському районі зіткнулись автомобілі Hyundai Elantra та Peugeot Partner.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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