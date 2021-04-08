У Нетішині побили чоловіка на очах у дружини та доньки

56-тирічний Михайло з Нетішина поскаржився на те, що його побили правоохоронці. Чоловік розповів, що коли заїхав на своє подвір’я, його ззаду протаранив патрульний автомобіль.

Михайлові бризнули газом в обличчя та одразу скрутили. Поряд була дружина, донька та сусіди. Всі вони запевняють, що правоохоронці були дуже злими. Потім Михайла все ж таки відпустили. За словами дружини, йому стало зле, бо чоловік страждає на діабет.

Згодом з’ясувалося, що за Михайлом гналися не просто так. Коли чоловік їхав додому, правоохоронці майже всю дорогу гналися за ним. Михайло відмовився зупинитися і просто тікав.

Чому ж тоді тікав? Михайло виправдовувався, що почувався зле і поспішав вколоти інсулін, який лежав удома. Проте чому ж тоді не зупинився і не пояснив усе правоохоронцям?

Коли поліцейські розібралися в ситуації – поїхали геть, а родичі повезли Михайла до лікарні. Там зафіксували в нього садна (порушення цілісності шкірного покриву внаслідок травми чи розчухування).

Також про всяк випадок зробили тест на алкоголь: результат – нуль проміле. Родичі викликали поліцію і чоловік написав заяву про побиття. Після заяви чоловіка поліцейських тимчасово усунули від роботи – правоохоронці Рівненської області проводять розслідування.

Прокуратура вже розпочала кримінальне провадження щодо перевищення працівниками поліції своїх службових повноважень. Розслідуватиме справу ДБР. Але всього цього грандіозного скандалу, як і сутички у Михайла у дворі, могло взагалі не бути: якби він на 5 хвилин зупинився на вимогу патрульних і не влаштовував втечу.

У Франції побили екс-власника Adidas

4 квітня у Франції невідомі побили та пограбували Бернара Тапі – відомого політика та бізнесмена. Його дружина також постраждала, жінку госпіталізували до лікарні.

За даними поліції, злочинці проникли до будинку подружжя, коли вони спали. Бернара і Домінік зв’язали та побили, щоб забрати гроші та коштовності.