Правоохоронці встановили нові обставини ДТП у Хмельницькій області, в результаті якого зіткнулися одразу три автомобілі.

Інцидент стався в суботу, 15 травня, на трасі Житомир – Чернівці біля села Веселівка.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди та наступного за ним загоряння загинули чотири людини.

За даними правоохоронців, водій вантажівки DAF не мав права керування таким класом автомобілів, оскільки не має водійського посвідчення категорії С. Уточнюється, що за кермом повинен був знаходитися родич винуватця ДТП.

Оскільки останній передав право керування автомобілем незаконно, до відповідальності буде притягнуто як водія, так і пасажира вантажівки.















Не мав права керувати вантажівкою: нові подробиці про смертельну ДТП на Хмельниччині / 4 фотографии

ДТП на Хмельниччині

У Хмельницькій області в суботу сталася страшна смертельна ДТП зі сметрельним результатом.

За інформацією поліцейських, водій вантажного автомобіля DAF виїхав на смугу зустрічного руху.

Там він протаранив мікроавтобус Mercedes Sprinter і легковий авто Opel Combo.