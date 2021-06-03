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Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

Здавали інші люди: в Ужгороді студентів-медиків викрили на махінаціях з тестом Крок

Здавали інші люди: в Ужгороді студентів-медиків викрили на махінаціях з тестом Крок

В Ужгороді десятки студентів-медиків підробили документи та відправили складати іспит замість себе інших людей. Вони 2 червня складали іспит Крок-2.

Як повідомили в поліції Закарпатській області, в Ужгородському національному університеті іспит складали 120 майбутніх лікарів-стоматологів, частину з яких зловили на махінаціях.

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За даними Центру тестування при Міністерстві охорони здоров’я, 35 студентів залучили до махінації з іспитами інтернів і колишніх випускників університетів за винагороду. Поліція повідомляє про 20 студентів, яких зловили на фальсифікації.

Студенти самостійно міняли фото у своєму паспорті на фотографію підставної особи. Тобто іспит складали одні люди, а результат зараховувався студентам.

Зараз поліція перевіряє, чи причетні до махінацій викладачі та адміністрація університету.

Правоохоронці відкрили провадження у ч. 3 ст. 358 КК – підробка документів. Причетним може загрожувати до п’яти років в’язниці. 

Успішно здати Крок за гроші

Раніше колишнього ректора одного з медичних вишів Київської області викрили на організації шахрайської схеми, завдяки якій він зі спільниками щорічно отримував $ 2 млн.

Екс-глава навчального закладу за винагороду від $3 тис. обіцяв допомогти успішно здати Крок і отримати сертифікат.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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