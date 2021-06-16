СБУ провела масштабні міжвідомчі антитерористичні навчання за участю ЗСУ, Нацгвардії, поліції, прикордонної служби, ДСНС.

Згідно з легендою, група терористів повинна була здійснити диверсію в одній з військових частин міста Очаків, а також на декількох об’єктах критичної інфраструктури.

Метою терактів повинна була стати дестабілізація суспільно-політичної обстановки в Миколаївській області.

На тренуванні відпрацьовувалася взаємодія між різними відомствами при проведенні антитерористичних операцій.

Умовному супротивнику не вдалося потрапити на жоден об’єкт та здійснити там вибух. Частину умовної ДРГ було виявлено ​​та затримано.

Умовних диверсантів затримали: як проходили антитерористичні навчання на Миколаївщині / 15 фотографий

Навчання ВМС у Чорному морі

Військово-морські сили України провели в акваторії Чорного моря спільні навчання з кораблями берегової охорони США типу PASSEX.

У тренуваннях було задіяно: патрульний катер типу Айленд Старобільськ, вертоліт Мі-14 ВМС ЗС України, патрульний катер берегової охорони США Hamilton та флагман Морської охорони ДПС України корабель Григорій Куроп’ятников.

Екіпажі суден відпрацювали елементи з тактичного маневрування, сигналовиробництва відповідно до міжнародної системи сигналів.