Умовних диверсантів затримали: як проходили антитерористичні навчання на Миколаївщині

СБУ провела масштабні міжвідомчі антитерористичні навчання за участю ЗСУ, Нацгвардії, поліції, прикордонної служби, ДСНС.
Згідно з легендою, група терористів повинна була здійснити диверсію в одній з військових частин міста Очаків, а також на декількох об’єктах критичної інфраструктури.
Метою терактів повинна була стати дестабілізація суспільно-політичної обстановки в Миколаївській області.
На тренуванні відпрацьовувалася взаємодія між різними відомствами при проведенні антитерористичних операцій.
Умовному супротивнику не вдалося потрапити на жоден об’єкт та здійснити там вибух. Частину умовної ДРГ було виявлено та затримано.
Навчання ВМС у Чорному морі
Військово-морські сили України провели в акваторії Чорного моря спільні навчання з кораблями берегової охорони США типу PASSEX.
У тренуваннях було задіяно: патрульний катер типу Айленд Старобільськ, вертоліт Мі-14 ВМС ЗС України, патрульний катер берегової охорони США Hamilton та флагман Морської охорони ДПС України корабель Григорій Куроп’ятников.
Екіпажі суден відпрацювали елементи з тактичного маневрування, сигналовиробництва відповідно до міжнародної системи сигналів.