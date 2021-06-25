Наслідки негоди у Львові: потоп, повалені дерева та розтрощені авто

Сильна буря зі зливою накрила Львів пообіді. Оперативний штаб міськради з ліквідації наслідків негоди нарахував щонайменше 55 повалених дерев, деякі з них вирвано з корінням.
Вони падали на дороги та автомобілі. Буревій також повалив п’ять електроопор, постраждали від стихії і мережі електротранспорту – трамваї зупинилися.
Центральні вулиці міста перетворилися на річки. Соцмережі заповнені фото та відео наслідків негоди.
Жителі Львова можуть телефонувати на гарячу лінію міста 1580 у разі виникнення складних ситуацій.
Хоча завтра вихідний, для комунальників він буде робочим – вони усуватимуть наслідки негоди.
За прогнозами синоптиків, у найближчі три доби у більшості областей грозові дощі, град та шквали 15-20 м/с.
У суботу, 26 червня, на Заході сильні зливи, проте вже у понеділок – переважно без опадів.
Також у західних областях, як і на більшій частині території країни, зниження температури до +23 +28.
Джерело: Христина Простак
Фото: Зручне місто, Nazarii Parkhomyk