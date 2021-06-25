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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

У Львові буревій виривав дерева з корінням, валив стовпи і трощив авто

Негода у Львові

Сильна буря зі зливою накрила Львів пообіді. Оперативний штаб міськради з ліквідації наслідків негоди нарахував щонайменше 55 повалених дерев, деякі з них вирвано з корінням.

Вони падали на дороги та автомобілі. Буревій також повалив п’ять електроопор, постраждали від стихії і мережі електротранспорту – трамваї зупинилися.

Центральні вулиці міста перетворилися на річки. Соцмережі заповнені фото та відео наслідків негоди.

Негода у Львові
Негода у Львові
Наслідки негоди у Львові: потоп, повалені дерева та розтрощені авто
Негода у Львові
Негода у Львові
Негода у Львові
Негода у Львові
Наслідки негоди у Львові: потоп, повалені дерева та розтрощені авто
Негода у Львові
Негода у Львові
У Львові буревій виривав дерева з корінням, валив стовпи і трощив авто / 5 фотографий

Жителі Львова можуть телефонувати на гарячу лінію міста 1580 у разі виникнення складних ситуацій.

Хоча завтра вихідний, для комунальників він буде робочим – вони усуватимуть наслідки негоди.

За прогнозами синоптиків, у найближчі три доби у більшості областей грозові дощі, град та шквали 15-20 м/с.

У суботу, 26 червня, на Заході сильні зливи, проте вже у понеділок – переважно без опадів.

Також у західних областях, як і на більшій частині території країни, зниження температури до +23 +28.

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Джерело: Христина Простак

Фото: Зручне місто, Nazarii Parkhomyk

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