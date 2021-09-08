ДТП у Черкаській області

Черкаські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, унаслідок чого загинув пішохід.

29-річний водій автомобіля BMW скоїв наїзд на чоловіка 6 вересня близько 20.00 біля села Благодатне.

Від отриманих травм 31-річний пішохід загинув на місці аварії.

За даними слідства, він переходив проїжджу частину в невстановленому місці.

Санкція статті кримінального провадження передбачає ув’язнення до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Цього ж дня в Чернівецькій області, на трасі Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, у ДТП загинула 29-річна жінка на шостому місяці вагітності.

Вона сіла до автомобіля 50-річного односельця неподалік КПП Порубне. Невдовзі Volkswagen, у якому їхала вагітна, зіткнувся із вантажівкою MAN.

Жінка отримала численні тілесні ушкодження та померла в реанімаційному відділенні районної лікарні.

Водія легковика після надання медичної допомоги лікарі відпустили додому.

Правоохоронці призначили низку експертиз для встановлення винуватця та остаточних причин аварії.