Стрілянина у Пермі – що відомо про найбільш резонансні напади у навчальних закладах

Сьогодні у російському місті Перм студент влаштував стрілянину в університеті, в результаті якої загинули вісім осіб і 24 постраждали. Однак це не перший подібний випадок у навчальних закладах у світі.

Про найгучніші останні напади у школах і університетах – читайте у нашому матеріалі.

Казанський стрілець із захворюванням мозку

У травні 2021 року 19-річний Ільназ Галявієв влаштував у місцевій школі стрілянину, яка забрала життя дев’яти людей.

Стрілок розстріляв учнів восьмого класу. За деякими джерелами, він цілеспрямовано йшов саме у цей клас.

Нападник мав захворювання головного мозку. Він не перебував на обліку в психіатра, однак часто скаржився на головний біль. Близько року тому йому встановили діагноз, який свідчить про захворювання мозку.

Детальніше про стрілянину в Казані читайте на Фактах ICTV.

Шестикласниця влаштувала стрілянину в США

На початку травня в американському місті Рігбі учениця шостого класу стріляла у школі по однокласниках. Внаслідок події троє людей були важко поранені.

Школярка почала стрілянину з пістолета у шкільному коридорі, а закінчила – на вулиці.

Sixth-grade girl shot two students and custodian at Idaho middle school before being disarmed by a teacher A victim appears to be taken into an ambulance following Thursday's shooting Students embrace after a school shooting at Rigby Middle School in Rigby, Idaho on Thursday pic.twitter.com/TGvrWyaJF2 — Lilian Chan (@bestgug) May 7, 2021

За даними правоохоронців, внаслідок цього двоє школярів та одна доросла людина постраждали. Їм надали меддопомогу в лікарні.

Дівчинку, яка стріляла, обеззброїла та затримала вчителька.

Вибух в ісламській семінарії в Пакистані

Наприкінці жовтня 2020 року в місті Пешавар у Пакистані в ісламській семінарії прогримів вибух під час уроків.

За даними місцевої влади, семеро людей загинули, а 123 отримали різноманітні поранення.

Вибух стався під час першого уроку. Керівник поліції міста повідомив, що спрацював саморобний вибуховий пристрій із п’ятьма-шістьма кілограмами вибухівки.

Учень стріляв у поліцейських у школі

У квітні учень влаштував стрілянину в школі Остін-Іст Магнет у Ноксвіллі (США).

Офіцери знайшли хлопця в туалеті школи та наказали йому вийти. Той відмовився. Після того, як учень вистрелив у поліцейських, принаймні один офіцер відповів вогнем.

Учень помер на місці події. Також постраждав офіцер, якого госпіталізували у важкому стані.

Вчитель влаштував стрілянину в Росії

У Росії у місті Нальчик вчитель школи влаштував стрілянину з травматичного пістолета. Він відстрілювався від школяра та його друзів.

Учень восьмого класу був незадоволений своїми оцінками та вирішив поговорити з учителем, але на розмову взяв двох товаришів 26 та 36 років. Між чоловіками почалася бійка, після якої вчитель дістав пістолет і почав стріляти у повітря.