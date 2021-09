Стрілянина у Пермі – що відомо про найбільш резонансні напади у навчальних закладах

Сьогодні у російському місті Перм студент влаштував стрілянину в університеті, в результаті якої загинули вісім осіб і 24 постраждали. Однак це не перший подібний випадок у навчальних закладах у світі.

Про найгучніші останні напади у школах і університетах – читайте у нашому матеріалі.

У травні 2021 року 19-річний Ільназ Галявієв влаштував у місцевій школі стрілянину, яка забрала життя дев’яти людей.

Стрілок розстріляв учнів восьмого класу. За деякими джерелами, він цілеспрямовано йшов саме у цей клас.

Нападник мав захворювання головного мозку. Він не перебував на обліку в психіатра, однак часто скаржився на головний біль. Близько року тому йому встановили діагноз, який свідчить про захворювання мозку.

Детальніше про стрілянину в Казані читайте на Фактах ICTV.

На початку травня в американському місті Рігбі учениця шостого класу стріляла у школі по однокласниках. Внаслідок події троє людей були важко поранені.

Школярка почала стрілянину з пістолета у шкільному коридорі, а закінчила – на вулиці.

Sixth-grade girl shot two students and custodian at Idaho middle school before being disarmed by a teacher

A victim appears to be taken into an ambulance following Thursday's shooting

Students embrace after a school shooting at Rigby Middle School in Rigby, Idaho on Thursday pic.twitter.com/TGvrWyaJF2

— Lilian Chan (@bestgug) May 7, 2021