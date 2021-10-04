Під Києвом сталася ДТП: машина влетіла у зупинку

Увечері, 3 жовтня, неподалік Броварів Київської області автомобіль викинуло на зупинку громадського транспорту.

За попередніми даними, машина Volkswagen EOS на перехресті завершувала поворот, коли її відкинуло через те, що в неї врізався Mercedes-Benz Sprinter.

Автомобіль після удару відкинуло на зупинку, де перебували люди. Внаслідок події поранення отримала 30-річна жінка.

Постраждалій надали першу медичну допомогу. За словами правоохоронців, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.