Увечері, 3 жовтня, неподалік Броварів Київської області автомобіль викинуло на зупинку громадського транспорту.
За попередніми даними, машина Volkswagen EOS на перехресті завершувала поворот, коли її відкинуло через те, що в неї врізався Mercedes-Benz Sprinter.
Автомобіль після удару відкинуло на зупинку, де перебували люди. Внаслідок події поранення отримала 30-річна жінка.
Постраждалій надали першу медичну допомогу. За словами правоохоронців, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Під Києвом сталася ДТП: машина влетіла у зупинку / 2 фотографии