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Факти / Україна / Політика

У Брюсселі офіційно не просили Україну прийняти в себе мігрантів з Білорусі – Кулеба

Юлія Соколова редакторка стрічки
У Брюсселі офіційно не просили Україну прийняти в себе мігрантів з Білорусі – Кулеба

У Європейському Союзі офіційно не пропонували Україні прийняти в себе мігрантів, які намагаються потрапити з Білорусі до країн ЄС, зокрема й прориваючись через кордон Польщі.

Про це заявив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи нещодавню заяву депутата німецького Бундестагу Нільcа Шміда.

Останній запропонував залучити Україну до вирішення міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні. Шмід висловив думку, що мігранти могли б перебувати на території нашої країни на час розгляду їхніх заявок про надання притулку в ЄС.

Коментуючи цю заяву, Кулеба наголосив, що це думка окремого політика, а на офіційному рівні в Євросоюзі не висували жодних подібних пропозицій.

– Він (Нільc Шмід, – Ред.) щось сказав, ми щось прокоментували. Тема закрита. На переговорах у Брюсселі ані Європейська комісія, ані представники країн-членів Європейського Союзу жодні подібні пропозиції і очікування не озвучували, – зазначив Кулеба.

Він уточнив, що Україна зараз працює з партнерами по Люблінському трикутнику (Польщею та Литвою), а також із Європейською комісією щодо вирішення міграційної кризи та зміцнення українсько-білоруського кордону.

Кулеба нагадав, що напередодні відбулися переговори президента України Володимира Зеленського та голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн з приводу облаштування кордону.

Раніше заяву депутата Бундестагу від Соціал-демократичної партії Нільcа Шміда прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов. Він запропонував соціал-демократам розмістити мігрантів у себе.

Варто зазначити, що через міграційну кризу Україна вирішила посилити охорону на кордоні з Білоруссю та залучити 8,5 тис. військовослужбовців Державної прикордонної служби, Нацгвардії і поліцейських.

В РНБО називали міграційну кризу на польсько-білоруському кордоні черговою спецоперацією Росії та наголошували, що Україна готується до різних сценаріїв її розвитку.

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Фото: Depositphotos

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