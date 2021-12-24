Служба безпеки України (СБУ) не відкривала кримінальне провадження у держзраді проти народного депутата Євгена Шевченка.

Про це Фактам ICTV повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

– Наразі слідчі Служби безпеки України не розпочинали кримінальні провадження щодо народного депутата України Євгена Шевченка за ст. 111 (держзрада) Кримінального кодексу України.

В СБУ наголосили, що відповідно до ст. 482-2 Кримінального процесуального кодексу України, досудове розслідування щодо народного депутата може розпочати лише Генеральний прокурор або особа, що виконує його обов’язки.

Напередодні Євген Шевченко заявив, що СБУ проти нього відкрила кримінальне провадження.

За словами нардепа, йому начебто інкримінують створення “русского мира” в Україні.

– Це пов’язано із моєю дружбою з Білоруссю, – написав нардеп.

Нагадаємо, що 20 квітня 2021 року у Палаці Незалежності в Мінську український нардеп зустрівся із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Пізніше Шевченко заявив, що та зустріч була його власною ініціативою.

24 травня повідомлялося, що Євгена Шевченка виключили з парламентської фракції Слуга народу. Це рішення підтримала більшість народних депутатів.