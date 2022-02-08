На Харківщині затримали 45-річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві рідної матері. Загорнуте у ковдру тіло жінки випадково знайшли у підвалі занедбаного будинку.

Інцидент стався у Краснограді. Горе-сина поліція затримала на наступний день після страшної знахідки. Чоловік зізнався, що матір помирала у нього на очах.

Тіло два місяці лежало у підвалі: на Харківщині 45-річний чоловік вбив рідну матір / 3 фотографии

Слідчі встановили, що 61-річна жінка загинула ще в середині грудня. В один із вечорів разом із сином вона розпивала спиртні напої у себе вдома, а коли алкоголь закінчився, чоловік почав сварку.

У пориві злості він декілька разів вдарив матір кулаком в обличчя. Після того, що сталося, жінка не виходила на вулицю і за допомогою до медиків не зверталася. Внаслідок отриманих травм через два дні вона померла у своєму будинку.

Весь цей час 45-річний чоловік перебував разом із матір’ю: аби уникнути покарання, він вирішив позбутися тіла померлої. Для цього він загорнув труп у ковдру та потайки відніс до покинутої будівлі.

Що кажуть у поліції

Кримінальне провадження було відкрито за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої) КК України.

Суд вже обрав горе-сину запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо вину чоловіка буде доведено, йому загрожує до десяти років в’язниці.