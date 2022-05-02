В Одесі пролунав потужний вибух після оголошення повітряної тривоги. Наразі видно густий стовп диму.

Через кілька хвилин знову пролунали вибухи. Видання Думская написало, що це може бути робота ППО. Мешканців міста попросили зберігати спокій, не залишати укриттів та не поширювати фото- та відеоматеріалів.

Згодом начальниця пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк повідомила, що війська РФ завдали ракетного удару по об’єктах міської інфраструктури в Одесі.

Пошкоджень зазнала одна релігійна споруда, інформація про травмованих уточнюється.

Це вже не перші обстріли Одеської області сьогодні. Після 12.00 російські загарбники знову обстріляли міст через Дністровський лиман.

За словами речника Одеської ОВА Сергія Братчука, ворог завдав удару по Одещині трьома ракетами.

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1 травня повідомлялося, що в Одесі було чути вибухи. Як згодом стало відомо, сили протиповітряної оборони поцілили в небі над Одесою у ворожий безпілотник-розвідник.