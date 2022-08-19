Вибухи у Криму та “бавовна” у Бєлгородській області: що відбувається на 177-й день війни (онлайн)

Ввечері 18 липня пролунала низка вибухів у Криму. Зокрема, у Керчі та на військовому аеродромі Бельбек у Севастополі. За даними ЗМІ, там стояло більш ніж 40 одиниць винищувальної авіації РФ.

Також серію потужних вибухів двічі було чути у Новій Каховці на Херсонщині. У росЗМІ пишуть про прильоти по мосту у районі ГЕС.

У Бєлгородській області детонує склад з боєприпасами російських окупантів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що немає жодних об’єктивних перепон, щоб місія МАГАТЕ не потрапила на Запорізьку АЕС.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав до створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС.

Президент підписав закон про введення мораторію на підвищення комунальних тарифів.