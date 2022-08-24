Серпень, 24 в 13:50

У місті Біла Церква Київської області чутно звуки вибухів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Оновлено о 13:50. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що, за підтвердженими даними, в Черкаській області під час попереднього сигналу тривоги збито ворожу ракету.

Роботу ППО було чутно в деяких прилеглих районах Київщини.

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Оновлено о 13:29. Місцеві жителі чули звуки вибухів, коли у Київській області було оголошено повітряну тривогу.

У День Незалежності України російська окупаційна армія також обстріляла Полтавську область. За інформацією обласної військової адміністрації, ракетного удару завдали по місту Миргород.

Загалом зафіксували чотири ворожі прильоти по інфраструктурі.

Також близько першої ночі під обстрілом опинився Новобаварський район Харкова.

Міський голова Ігор Терехов повідомив про прильоти за кількома адресами. Крім того, 24 серпня ворог атакував, за попередньою інформацією, ракетами типу С-300 селище Докучаєвське в Харківському районі.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.