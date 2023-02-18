Лютий, 18 в 17:26

Вдень 18 лютого у Солом’янському районі Києва сталась пожежа у складському приміщенні.

Оновлено 17:45. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, загорілось одноповерхове, окремо розташоване, металеве приміщення складу.

Пожежу площею 100 кв. м. вже локалізували. Потерпілих не виявили. Пожежі присвоїли перший ранг складності.

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Раніше Кличко повідомляв, що підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій та Київської служби порятунку виїхали на місце події.

Нагадаємо, що минулого тижня надзвичайна ситуація сталась у Дарницькому районі Києва. У приміщенні виробничого цеху з виготовлення та оброблення ювелірних виробів пролунав вибух.

Внаслідок цього загинуло четверо людей, ще п’ятеро отримали тілесні ушкодження.

Керуючого ювелірною майстернею затримали, а також повідомили йому про підозру в порушенні правил безпеки при використанні газового обладнання.