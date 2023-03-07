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Факти / Надзвичайні події

В роботі всі три основні версії катастрофи гвинтокрила у Броварах – Клименко

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Ігор Клименко
Фото: Офіс президента

Наразі слідство розглядає три основні версії авіакатастрофи гелікоптера в Броварах 18 січня, внаслідок якої загинуло керівництво МВС – це порушення правил польоту, технічна несправність та умисні дії.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв’ю Укрінформу.

– На сьогодні всі три основні версії залишаються робочими, – наголосив глава МВС.

За його словами, наразі триває перевірка всіх гелікоптерів, передусім Airbus, які наявні у відомстві Міністерства внутрішніх справ – від ремонту і обслуговування до надання передпольотних завдань та підготовки екіпажів.

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Клименко сказав, що треба дочекатися результатів експертиз, зокрема із залученням французьких спеціалістів.

– Це щодо використання саме французької техніки – гелікоптерів Airbus, один з яких і розбився на території Броварів, – додав очільник МВС.

Днями прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у Франції вже розшифрували чорну скриньку з місця авіакатастрофи в Броварах. За його словами, матеріали вже передано слідству.

Внаслідок падіння гвинтокрила загинули глава МВС Денис Монастирський, перший заступник Євген Єнін, держсекретар Юрій Лубкович, загалом 14 людей, зокрема одна дитина.

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Джерело: Укрінформ
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