В роботі всі три основні версії катастрофи гвинтокрила у Броварах – Клименко

Березень, 07 в 13:18

Наразі слідство розглядає три основні версії авіакатастрофи гелікоптера в Броварах 18 січня, внаслідок якої загинуло керівництво МВС – це порушення правил польоту, технічна несправність та умисні дії.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв’ю Укрінформу.

– На сьогодні всі три основні версії залишаються робочими, – наголосив глава МВС.

За його словами, наразі триває перевірка всіх гелікоптерів, передусім Airbus, які наявні у відомстві Міністерства внутрішніх справ – від ремонту і обслуговування до надання передпольотних завдань та підготовки екіпажів.

Зараз дивляться

Клименко сказав, що треба дочекатися результатів експертиз, зокрема із залученням французьких спеціалістів.

– Це щодо використання саме французької техніки – гелікоптерів Airbus, один з яких і розбився на території Броварів, – додав очільник МВС.

Днями прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у Франції вже розшифрували чорну скриньку з місця авіакатастрофи в Броварах. За його словами, матеріали вже передано слідству.

Внаслідок падіння гвинтокрила загинули глава МВС Денис Монастирський, перший заступник Євген Єнін, держсекретар Юрій Лубкович, загалом 14 людей, зокрема одна дитина.