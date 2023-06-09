Наслідки підриву Каховської ГЕС: які населені пункти затопило – карта

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали греблю Каховської ГЕС, що створило загрозу підтоплення для десятків населених пунктів.

За даними української розвідки, окупанти вчинили цей воєнний злочин близько 02:30 ночі.

Каховська ГЕС розташована на відстані близько 5 км від міста Нова Каховка (Херсонська область). Її будували другою після Дніпровської гідроелектростанції (у Дніпровському каскаді ГЕС). Каховське водосховище вміщувало близько 18 млн кубометрів води. Після підриву дамби тонни води ринули вниз за течією.

На ранок 9 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становить 11,74 м.

За добу рівень води у водосховищі знизився ще на метр. А від ранку 6 червня – загалом на 4,7 м.

Які населені пункти вже затоплено

Станом на ранок 9 червня в 32 населених пунктах, що на правобережжі Херсонщини, затоплено 3 625 будинків.

У Херсоні вода тримається на позначці +5,35 м. За вечір вода впала на 20 см.

Нині затоплені (повністю або частково) такі населені пункти Херсонської області:

Тягинка.

Львове.

Одрадокам’янка.

Іванівка.

Микільське.

Токарівка.

Понятівка.

Білозерка.

мікрорайон Острів міста Херсон.

мікрорайону Корабел міста Херсон.

район Річкового порту міста Херсон.

Гідропарк і Нафтогавань в Херсоні.

затоплені нові вулиці у мікрорайоні Шуменський місто Херсон.

Придніпровське.

Садове.

Микільське.

Миколаївка.

Ольгівка.

Крім того, тимчасово окуповане місто Олешки на Лівобережжі Херсонщини майже повністю опинилося під водою. Майже всі будинки в населеному пункті затопила вода. Також ситуація складна у Голій Пристані.

Село Підстепне та Піщанівка (розташовані неподалік Олешків) затоплені десь на 50%.

На лівобережній Херсонщині повністю або частково затоплені селища:

Корсунка.

Нова Каховка.

Дніпряни.

Кринки.

Козачі Лагері.

Солонці.

Дачі.

Праві та Ліві Саги.

Праві та Ліві Солонці.

Кардашинка.

Кохани.

Пойма.

Нечаєве.

Підлісне.

Велика Кардашинка.

Мала Кардашинка.

Забарине.

Виноградне.

Також підтоплені села Рибальче та Стара Збур’ївка на лівому березі Херсонщини.

У Миколаївській області через підвищення рівня води в річці Інгулець загалом на 5,99 м найбільше постраждала Снігурівська громада.

Хоча 9 червня вода вперше не піднімалась упродовж двох годин.

А в акваторії Миколаєва рівень води навіть знизився до позначки +100 см.

Та, попри це, 9 червня кількість підтоплених населених пунктів у Снігурівській громаді збільшилася до 13.

Порівняно з минулою добою вода підійшла до сіл Новопавлівське та Новокондакове.

Яким населеним пунктам загрожує затоплення

Цей теракт створив небезпеку для жителів населених пунктів по обидва береги Дніпра нижче від Каховського водосховища.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, під загрозою затоплення перебувають до 80 населених пунктів. Багато з них тимчасово окуповані.

За даними Херсонської ОВА, станом на 07:30 були затоплені (повністю або частково) такі населені пункти: Тягинка, Львове, Одрадокам’янка Бериславського району, Іванівка, Микільське, Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів міста Херсон Херсонського району, Підстепне.

У Херсоні затоплено Гідропарк і Нафтогавань. Крім того, можливе часткове підтоплення Антонівського й Садівського округів.

Евакуація наразі можлива з деокупованого правобережжя Херсонщини. Там близько 16 тис. людей опинилися в критичній зоні.

На лівому березі Дніпра під загрозою затоплення Кохани, Кардашинка, Саги та інші населені пункти.

Як відбувається евакуація

Евакуація з правобережжя організована автобусами до Херсона, далі до Миколаєва, а звідти – до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва та інших міст.

Крім того, Укрзалізниця на 12:00 призначила безкоштовний евакуаційний потяг із Херсона до Миколаєва. За потреби будуть призначені додаткові поїзди.

За даними МВС України, станом на 10:00 на Херсонщині евакуйовано вже 742 особи.

Вода продовжує прибувати. Ситуація з евакуацією ускладнюється, оскільки деякі дороги розмиває, це унеможливлює проїзд до окремих населених пунктів. Тому евакуаційні групи шукають інші шляхи.

Громадян, які перебувають у зоні небезпеки, закликають:

вимкнути всі електроприлади та газопостачання;

зачинити вікна та двері;

взяти документи, ліки та речі першої необхідності;

подбати про близьких і домашніх улюбленців;

надати допомогу дітям, людям з інвалідністю та людям похилого віку;

виконувати інструкції рятувальників та поліцейських.

Якщо самостійно евакуюватися із зони затоплення немає можливості, потрібно:

зібрати необхідні речі та піднятися якомога вище в будинку (на верхній поверх чи горище);

сигналізувати про місце свого перебування (це можуть бути звукові сигнали, яскраві речі та надписи);

стежити за вказівками оперативних служб та дотримуватися їх;

зберігати спокій, не переповнювати рятувальні засоби (катери, човни, плоти).

Евакуація Херсонщина – контакти волонтерів

Волонтери допомагають жителям Херсону та області виїхати до безпечних місць.

Евакуація маломобільних людей:

Волонтери Восток SOS – координатор організації Ярослава, її контакти 099-710-48-72 (Viber) та 096-108-60-48 (Telegram);

Звернутися також можна до волонтерів Fight for right за номером 0800 30 66 33.

Евакуація цивільних людей та тварин за телефоном 093-69-69-788 допомагають волонтери Save Ukraine, а також UAnimals: за телефоном 068 810 48 76.

Евакуація людей та допомога із прихистком:

За телефоном 067-374-91-90 можна звернутися до волонтерів CaritasUkraine.

Helping to leave допомагають з евакуацією, звернутися можна за телефоном (093) 177 64 58.

Евакуацією з острова Корабел займається волонтер – Микита Юрійович ;

; Евакуацією з прифронтових населених пунктів, зокрема і частин затопленої Херсонщини, займається волонтер Євген Ігорович .

. Херсонський хаб на базі благодійної організації Херсон Нескорений: допомагають з евакуацією та розміщенням. Контакти у месенджерах: 0 (95) 214 76 05; 0 (99) 973 11 76; 0 (95) 346 29 49.

В українській розвідці наголосили, що підрив окупантами греблі Каховського водосховища посилює загрозу ядерної катастрофи, оскільки наповнюваність ставків, які допомагають охолоджувати Запорізьку АЕС, залежить від рівня води в Дніпрі.

В Укренерго повідомили, що Каховську ГЕС повністю зруйновано, відновленню станція не підлягає.

Джерело : ДСНС, МВС

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