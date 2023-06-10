В Одесі пролунали вибухи, повідомляють про загрозу запуску дронів

У ніч із 9 на 10 червня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Оновлено 00:10. У небі над Одещиною та Миколаївщиною іде бойова робота, повідомили в ОК Південь.

– Ворог атакує ударними дронами типу Shahed-136/131. Внаслідок повітряного бою можливе падіння уламків, займання будівель та інших об’єктів. Будьте в укриттях, не знімайте і не викладайте роботу ППО! – йдеться у повідомленні.

Водночас речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук закликав жителів не знімати роботу ППО та перебувати у безпечних місцях.

Моніторингові Telegram-канали пишуть про загрозу ворожих БпЛА у південних областях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 472-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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