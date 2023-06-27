Вистрілив просто з вікна: в Івано-Франківську зловмисник поранив відвідувача спортивного клубу
У понеділок, 26 червня, в Івано-Франківську зловмисник вистрілив з вікна і поранив людину.
Повідомлення про постріли на вулиці Симоненка надійшло правоохоронцям о 17:20.
– Попередньо відомо, що невідомий чоловік через вікно здійснив постріл. В результаті поранення отримав відвідувач спортивного клубу. Чоловіка доставлено до лікарні, – повідомив начальник обласної поліції Сергій Безпалько.
Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група та криміналісти.
Для пошуку підозрюваного задіяні всі оперативні служби та наряди поліції.
Раніше ми повідомляли, що у Київській області чоловік підірвав запал від гранати просто в руках.
Надзвичайна ситуація сталася з 46-річним мешканцем Броварського району. Він взяв до рук небезпечний предмет та висмикнув запобіжне кільце, після чого стався вибух.
Фото: поліція Івано-Франківської області
Джерело: поліція Івано-Франківської області
Є певні передумови для визволення Білорусі, але має співпасти декілька факторів одночасно. Серед них – мілітарний розгром Росії, міжнародний ордер на арешт самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та інші чинники.Юлія Захарченко