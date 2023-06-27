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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Вистрілив просто з вікна: в Івано-Франківську зловмисник поранив відвідувача спортивного клубу

поліція

У понеділок, 26 червня, в Івано-Франківську зловмисник вистрілив з вікна і поранив людину.

Повідомлення про постріли на вулиці Симоненка надійшло правоохоронцям о 17:20.

– Попередньо відомо, що невідомий чоловік через вікно здійснив постріл. В результаті поранення отримав відвідувач спортивного клубу. Чоловіка доставлено до лікарні, – повідомив начальник обласної поліції Сергій Безпалько.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група та криміналісти.

Для пошуку підозрюваного задіяні всі оперативні служби та наряди поліції.

Раніше ми повідомляли, що у Київській області чоловік підірвав запал від гранати просто в руках.

Надзвичайна ситуація сталася з 46-річним мешканцем Броварського району. Він взяв до рук небезпечний предмет та висмикнув запобіжне кільце, після чого стався вибух.

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Фото: поліція Івано-Франківської області

Джерело: поліція Івано-Франківської області

Івано-Франківськ, Поліція
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Юлія Захарченко
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