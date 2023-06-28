Машини повідкидало на кілька метрів: розповіді очевидців удару по Краматорську

Удар ракетою Іскандер по піцерії Ріо в центрі Краматорська Донецької області 27 червня був такої сили, що навіть машини поряд із закладом повідкидало на кілька метрів.

Про це спеціальному кореспонденту Фактів ICTV Владиславу Круглову розповіла місцева жителька Олена.

– У нас у під’їзді був чоловік поранений. Тут лежав чоловік поранений, йому кров змивали, – показує за вікно жінка. – Там із Ріо людей витягали. Машини відкочували, бо їх позакидало.

Ще одна місцева жителька Поліна додає: цей приліт у центр Краматорська став третім за останні кілька місяців.

– Тут поруч жодних об’єктів немає. Сюди приїжджають звичайні люди, щоб поснідати чи повечеряти, – говорить дівчина.

Медикиня Галина, яка в момент удару разом із побратимами перебувала неподалік, схопила свій медичний рюкзак і побігла людям на допомогу.

Дівчину просто під час спілкування з журналістом підходять обійняти, щоб подякувати за порятунок, місцеві жителі.

Медикиня розповідає: на місці прильоту було дуже багато поранених.

Одна із жінок, яку вони везли до лікарні, перебувала в дуже тяжкому стані – у неї була відкрита черепно-мозкова травма.

Нагадаємо, що удару ракетами Іскандер по Краматорську російські окупанти завдали о пів на восьму вечора 27 червня.

Одна ракета влучила в піцерію Ріо в центрі міста, інша із різницею в 30 секунд впала в передмісті – селищі Біленьке.

В останньому населеному пункті – четверо поранених.

У Краматорську кількість жертв уже сягнула 10. Серед загиблих – троє дітей: 14-річні сестри-близнята Юлія та Анна Аксенченко, а також 17-річна дівчина, яка працювала в закладі.

Понад шість десятків людей дістали поранення, зокрема й восьмимісячне немовля.

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