Вибухи на Донеччині: у Макіївці знищили склад російських окупантів
Ввечері 4 липня у тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці прогриміла серія потужних вибухів.
Оновлено 22:40. Внаслідок ефективного вогневого впливу підрозділів Сил оборони припинив своє існування черговий склад російських терористів в тимчасово окупованій Макіївці.
Інформацію підтвердили в Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ.
Раніше у мережі оприлюднили відео, як після вибухів над містом здіймається стовп диму.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 496-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Не встиг у Харкові вщухнути скандал із концертом Лободи і протестом школярки, як у місті знову палає. Пасажирка таксі зняла на відео, як водій обізвав Україну такою, що “не існує”, а все через те, що вона попросила його вимкнути російську музику в салоні автомобіля. Дівчина відмовилася їхати з водієм, а відео виклала в Instagram, щоб країна, яка потопає в крові через Росію, знала своїх антигероїв.Тетяна Доцяк