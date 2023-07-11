Побиті вікна та пожежа: уламки дронів-камікадзе впали на Київщині

Уночі 11 липня уламки збитих дронів-камікадзе впали в одному з населених пунктів Київської області.

Падаючи, уламки пошкодили вікна та господарські споруди приватного домоволодіння та спровокували займання трав’яного настилу.

Люди, на щастя, не постраждали.

Зараз на місці працюють екстрені служби та поліція.

– Дякуємо силам ППО за ефективну ліквідацію ворожих цілей. Закликаю усіх громадян під час повітряної тривоги перебувати в укриттях, – зазначив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 503-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Андрій Нєбитов

Фото: Андрій Нєбитов

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