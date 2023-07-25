Побила, обпекла пальником та зачинила у сараї: на Одещині з 7-річного хлопчика познущалася рідна сестра

На Одещині госпіталізували 7-річного хлопчика, якого побила та обпекла газовим пальником рідна сестра.

Надзвичайна ситуація сталася у Білгород-Дністровському районі.

Як повідомили у поліції, хлопчик має трьох сестер – 16, 11 та 9 років. Опіку над дітьми після того, як їхню матір було позбавлено батьківських прав, узяв 62-річний родич.

Поки він з дружиною були зайняті своїми справами, найстарша із дівчат зайнялася “вихованням” молодшого брата.

– Вона побила його, обпекла газовим пальником, прив’язала і зачинила у сараї, де той просидів усю ніч. Тільки вранці хлопчик зумів самостійно звільнити зв’язані руки і вибратися з господарської будівлі та звернутися по допомогу до сусідів, які й викликали швидку, – повідомили у поліції.

Потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення Білгород-Дністровської районної лікарні з черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та опіками другого ступеня передпліччя та сідниць.

Під час огляду домоволодіння родини правоохоронці вилучили газовий пальник, фрагменти синтетичної мотузки та інші речові докази, які будуть направлені на експертне дослідження.

Дівчина свої дії пояснила тим, що брат нібито бешкетував, псував її речі, а також хотів підпалити газовим пальником скирту сіна та будинок. Вона запевнила, що завадила брату це зробити і зайнялась його “вихованням”.

Розпочато кримінальну справу за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі малолітнього, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань) ККУ, в рамках якої 16-річній дівчині вже повідомлено про підозру.

Також відкрито провадження за ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) ККУ. Питання щодо повідомлення про підозру опікуну буде вирішуватись у рамках досудового розслідування.

Санкції обох статей тягнуть за собою покарання обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Крім того, слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість), в рамках якого буде надано правову оцінку працівникам служби у справах дітей місцевої ради.

– У поле зору поліції та соцслужб ця родина вже потрапляла неодноразово через втечу з дому 11-річної дівчинки. На профілактичному обліку в поліції вона стоїть як дитина-утікач, а в службі у справах дітей – як дитина, що перебуває у складних життєвих обставинах, – зазначили у поліції.

Відносно опікуна за останній рік правоохоронці складали два протоколи за ч. 1 та 2 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУ про адміністративні правопорушення.

Наразі двох молодших дівчаток представники соцслужби вилучили з сім’ї. Вирішується питання щодо подальшого місця проживання усіх трьох малолітніх дітей, слідство триває.

Джерело : Нацполіція

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