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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Арешт судді Тандира продовжили до 26 серпня

Арешт судді Тандира продовжили до 26 серпня
Фото: Факти ICTV

Печерський райсуд Києва на засіданні 17 липня продовжив запобіжний захід судді Олексію Тандиру у вигляді тримання під вартою до 26 серпня без можливості внесення застави.

– За клопотанням Київської міської прокуратури Печерський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу судді, який підозрюється у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння, – повідомили в прокуратурі.

Водночас суддя Олеся Батрин підтримала клопотання адвокатів Тандира щодо презумпції невинуватості.

Суддю Макарівського райсуду Київської області Олексія Тандира підозрюють у тому, що в ніч на 26 травня, перебуваючи за кермом автомобіля у стані алкогольного сп’яніння, він збив на одному з блокпостів Києва військовослужбовця Національної гвардії України. Від отриманих травм нацгвардієць загинув на місці.

2 червня ВРП тимчасово відсторонила Тандира від здійснення правосуддя.

19 червня Київський апеляційний суд залишив чинним рішення суду першої інстанції щодо арешту голови Макарівського районного суду Олексія Тандира.

У нього примусово відібрали біологічні зразки та направили на експертизу. Вона показала, що суддя Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир був п’яний за кермом, коли збив на смерть нацгвардійця Вадима Бондаренка.

За статтею ч. 3 ст. 286-1 КК України (вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння) йому загрожує позбавлення волі до 10 років.

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Джерело: Прокуратура Києва
ДТП, ДТП у Києві, Прокуратура, Суд
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