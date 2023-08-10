Вибухи у Запоріжжі: є загиблий і постраждалі, зруйновано цивільну інфраструктуру
У Запоріжжі прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги у регіоні.
На цей час відомо про одного загиблого і дев’ятьох постраждалих у Запоріжжі, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв. Водночас зафіксовано незначні ушкодження медичного та освітнього закладів.
Президент України Володимир Зеленський стверджує, що російський терор неминуче програє.
– Кожен наш воїн, який знищує окупантів, який іде вперед і веде за собою вперед, звільняє нашу землю, наближає справедливість для України. Наближає відплату. Україна вистоїть, – зазначив глава держави.
В обласній військовій адміністрації стверджують, що знову ціллю російської терористичної атаки обрано об‘єкт цивільної інфраструктури.
– Знову ніяких військових цілей. Дуже людна в цей час територія, – зазначив очільник Запорізької ОВА Анатолій Куртєв.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 533-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко