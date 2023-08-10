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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Вибухи у Запоріжжі: є загиблий і постраждалі, зруйновано цивільну інфраструктуру

Вибухи у Запоріжжі: є загиблий і постраждалі, зруйновано цивільну інфраструктуру
Фото: Запорізька ОВА
Вибухи у Запоріжжі: є загиблий і постраждалі, зруйновано цивільну інфраструктуру
Фото: Запорізька ОВА
Вибухи у Запоріжжі: є загиблий і постраждалі, зруйновано цивільну інфраструктуру
Фото: Запорізька ОВА
Вибухи у Запоріжжі: є загиблий і постраждалі, зруйновано цивільну інфраструктуру
Вибухи у Запоріжжі: є загиблий і постраждалі, зруйновано цивільну інфраструктуру
Вибухи у Запоріжжі: є загиблий і постраждалі, зруйновано цивільну інфраструктуру

У Запоріжжі прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги у регіоні.

На цей час відомо про одного загиблого і дев’ятьох постраждалих у Запоріжжі, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв. Водночас зафіксовано незначні ушкодження медичного та освітнього закладів.

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що російський терор неминуче програє.

– Кожен наш воїн, який знищує окупантів, який іде вперед і веде за собою вперед, звільняє нашу землю, наближає справедливість для України. Наближає відплату. Україна вистоїть, – зазначив глава держави.

В обласній військовій адміністрації стверджують, що знову ціллю російської терористичної атаки обрано об‘єкт цивільної інфраструктури.

– Знову ніяких військових цілей. Дуже людна в цей час територія, – зазначив очільник Запорізької ОВА Анатолій Куртєв.

Вибухи в Запоріжжі 10 серпня 2023 – що відомо про вибухи в Запоріжжі

Фото: Запорізька ОВА

Вибухи в Запоріжжі 10 серпня 2023 – що відомо про вибухи в Запоріжжі

Фото: Запорізька ОВА

Вибухи в Запоріжжі 10 серпня 2023 – що відомо про вибухи в Запоріжжі

Фото: Запорізька ОВА

Повномасштабна війна в Україні триває вже 533-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Вибух, Запоріжжя, Запорізька область
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