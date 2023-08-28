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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Можуть бути повторні пуски Калібрів із фрегата Адмірал Ессен – Гуменюк

Фрегат Адмірал Ессен Чорноморського флоту РФ

З фрегата Адмірал Ессен, який уночі 28 серпня вже випустив чотири крилаті ракети Калібр по Україні, можуть бути повторні пуски.

Про загрозу з акваторії Чорного моря в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини попередила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

– У використанні фрегата Адмірал Ессен, який до атаки був споряджений вісьмома Калібрами, залишається щонайменше половина ракет. Тож цілком імовірно, що можуть бути повторні пуски, – зазначила Наталія Гуменюк.

Наразі фрегат Адмірал Ессен є єдиним ракетоносієм, що чергує в Чорному морі.

Крім нього, там перебувають ще п’ять ворожих кораблів. В Азовському морі чергує ще один корабель РФ.

У Середземному морі серед восьми російських кораблів – два носії крилатих ракет Калібр загальним залпом до 24 ракет.

Зауважимо, що 28 серпня російські військові випустили чотири крилаті ракети Калібр з фрегата в акваторії Чорного моря поблизу Феодосії та дві керовані авіаційні ракети Х-59 із двох літаків Су-34 із повітряного простору поки що окупованої Херсонщини.

Два Калібри та дві Х-59 представники Повітряного командування Схід знищили в Дніпропетровській області.

Інші два Калібри ліквідувати не вдалось, після чого сталося влучання в промисловий об’єкт Полтавщини.

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Джерело: ВМС ЗСУ

Фото: Міноборони Росії

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