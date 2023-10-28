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Завдав удару по обличчю: у Павлограді чоловік з ножем напав на поліцейських

Завдав удару по обличчю: у Павлограді чоловік з ножем напав на поліцейських

У Павлограді чоловік напав на правоохоронців з ножем, через що йому загрожує довічне ув’язнення.

Злочин стався під час прибуття поліцейських за викликом про хуліганство.

– На момент прибуття правоохоронці побачили підозрюваного в роздягнутому вигляді, він поранив себе у живіт та погрожував завдати собі подальші ушкодження. Під час спілкування чоловік поводився агресивно, а коли правоохоронці спробували забрати ножа та заспокоїти його, чоловік завдав одному з них ножового поранення обличчя, – йдеться у повідомленні ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

Аби зупинити нападника інший правоохоронець був вимушений застосувати табельну вогнепальну зброю та вистрелив хулігану у ногу. Але чоловік продовжив розмахувати ножем та поранив себе у шию.

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Завдав удару по обличчю: у Павлограді чоловік з ножем напав на поліцейських

Фото: нацполіція дніпропетровщини

32-річного місцевого жителя затримали та доставили до лікарні.

Йому загрожує кримінальна відповідальність в порядку ст. 348 КК Україні. У разі доведення провини, підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Слідчі дії наразі тривають. Одному з правоохоронців також знадобилась медична допомога.

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Дніпропетровська область, Напад, Напад на поліцейського, Павлоград
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