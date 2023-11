Удар по Скадовську з HIMARS: ЗМІ повідомили про ліквідацію офіцерів РФ

Під час удару Сил оборони України по місцю дислокації військ РФ у тимчасово окупованому Скадовську (Херсонська область) були ліквідовані кілька високопоставлених російських офіцерів.

Такі дані озвучив у соцмережі X журналіст Радіо Свобода Марк Крутов.

Він зазначив, що внаслідок удару 9 листопада було зруйновано другий поверх двоповерхової цегляної будівлі в Скадовську.

Крутов припускає, що українські військові застосували артилерійську реактивну систему HIMARS.

– Кілька високопоставлених офіцерів РФ були вбиті, за даними російських та українських джерел, – зазначив Крутов.

1/2 Geolocation of the Ukrainian HIMARS strike on Skadovsk in the occupied Kherson oblast. Destroyed is a second floor of the 2 floor brick building. 46.112865, 32.914884. Several high ranked Russian officers are killed, according to both Russian and Ukrainian sources. pic.twitter.com/L6rZmmwOBw

— Mark Krutov (@kromark) November 9, 2023