Удар по Скадовську з HIMARS: ЗМІ повідомили про ліквідацію офіцерів РФ
Під час удару Сил оборони України по місцю дислокації військ РФ у тимчасово окупованому Скадовську (Херсонська область) були ліквідовані кілька високопоставлених російських офіцерів.
Такі дані озвучив у соцмережі X журналіст Радіо Свобода Марк Крутов.
Він зазначив, що внаслідок удару 9 листопада було зруйновано другий поверх двоповерхової цегляної будівлі в Скадовську.
Крутов припускає, що українські військові застосували артилерійську реактивну систему HIMARS.
– Кілька високопоставлених офіцерів РФ були вбиті, за даними російських та українських джерел, – зазначив Крутов.
1/2 Geolocation of the Ukrainian HIMARS strike on Skadovsk in the occupied Kherson oblast. Destroyed is a second floor of the 2 floor brick building. 46.112865, 32.914884. Several high ranked Russian officers are killed, according to both Russian and Ukrainian sources. pic.twitter.com/L6rZmmwOBw
— Mark Krutov (@kromark) November 9, 2023
Удар по окупантах у Скадовську: що відомо
Зранку 9 листопада в окупованому Скадовську пролунали потужні вибухи.
Як зазначав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, прилетіло по місцю базування росіян у будівлі колишнього колгоспу на розі вулиць Гагаріна та Портової, неподалік від готелю Лотос.
На кадрах з місця влучання видно, що будинок вщент зруйновано. Окупанти заблокували територію довкола і нікого близько не підпускали.
За даними Андрющенка, загинули мінімум п’ять загарбників, ще 15 зазнали поранень.
Вибухи в окупованому Скадовську лунали і в попередні дні, зокрема 4 листопада.
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Фото: Telegram Петра Андрющенка
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