Удар по Скадовську з HIMARS: ЗМІ повідомили про ліквідацію офіцерів РФ

Під час удару Сил оборони України по місцю дислокації військ РФ у тимчасово окупованому Скадовську (Херсонська область) були ліквідовані кілька високопоставлених російських офіцерів.

Такі дані озвучив у соцмережі X журналіст Радіо Свобода Марк Крутов.

Він зазначив, що внаслідок удару 9 листопада було зруйновано другий поверх двоповерхової цегляної будівлі в Скадовську.

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Крутов припускає, що українські військові застосували артилерійську реактивну систему HIMARS.

– Кілька високопоставлених офіцерів РФ були вбиті, за даними російських та українських джерел, – зазначив Крутов.

1/2 Geolocation of the Ukrainian HIMARS strike on Skadovsk in the occupied Kherson oblast. Destroyed is a second floor of the 2 floor brick building. 46.112865, 32.914884. Several high ranked Russian officers are killed, according to both Russian and Ukrainian sources. pic.twitter.com/L6rZmmwOBw — Mark Krutov (@kromark) November 9, 2023

Удар по окупантах у Скадовську: що відомо

Зранку 9 листопада в окупованому Скадовську пролунали потужні вибухи.

Як зазначав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, прилетіло по місцю базування росіян у будівлі колишнього колгоспу на розі вулиць Гагаріна та Портової, неподалік від готелю Лотос.

На кадрах з місця влучання видно, що будинок вщент зруйновано. Окупанти заблокували територію довкола і нікого близько не підпускали.

За даними Андрющенка, загинули мінімум п’ять загарбників, ще 15 зазнали поранень.

Вибухи в окупованому Скадовську лунали і в попередні дні, зокрема 4 листопада.

Дізнатися, де в Україні оголошена тривога, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 624-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Фото: Telegram Петра Андрющенка

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