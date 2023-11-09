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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Удар по Скадовську з HIMARS: ЗМІ повідомили про ліквідацію офіцерів РФ

Наслідки удару по окупованому Скадовську

Під час удару Сил оборони України по місцю дислокації військ РФ у тимчасово окупованому Скадовську (Херсонська область) були ліквідовані кілька високопоставлених російських офіцерів.

Такі дані озвучив у соцмережі X журналіст Радіо Свобода Марк Крутов.

Він зазначив, що внаслідок удару 9 листопада було зруйновано другий поверх двоповерхової цегляної будівлі в Скадовську.

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Крутов припускає, що українські військові застосували артилерійську реактивну систему HIMARS.

– Кілька високопоставлених офіцерів РФ були вбиті, за даними російських та українських джерел, – зазначив Крутов.

Удар по окупантах у Скадовську: що відомо

Зранку 9 листопада в окупованому Скадовську пролунали потужні вибухи.

Як зазначав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, прилетіло по місцю базування росіян у будівлі колишнього колгоспу на розі вулиць Гагаріна та Портової, неподалік від готелю Лотос.

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На кадрах з місця влучання видно, що будинок вщент зруйновано. Окупанти заблокували територію довкола і нікого близько не підпускали.

За даними Андрющенка, загинули мінімум п’ять загарбників, ще 15 зазнали поранень.

Вибухи в окупованому Скадовську лунали і в попередні дні, зокрема 4 листопада.

Дізнатися, де в Україні оголошена тривога, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 624-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Фото: Telegram Петра Андрющенка

Війна в Україні, Вибух, Скадовськ, Херсонська область
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