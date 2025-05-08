Атака на Запоріжжя 6 травня: кількість постраждалих зросла до семи

Кількість поранених унаслідок масованої атаки на Запоріжжя 6 травня зросла до семи.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Атака на Запоріжжя 6 травня: що відомо

Упродовж минулого дня до лікарів за медичною допомогою звернулися ще двоє чоловіків та одна жінка, які постраждали під час атаки на Запоріжжя з 21:59 до 22:25 6 травня.

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Таким чином кількість поранених вже сягнула семи.

Ці троє постраждалих, як і ще двоє, про яких стало відомо раніше, лікуватимуться амбулаторно.

У лікарні у стані середньої важкості залишаються чоловіки віком 35 та 49 років.

Психологічну допомогу надали 12 дорослим та одній дитині.

Нагадаємо, що ввечері 6 травня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками типу Shahed, зруйнувавши один приватний будинок та пошкодивши ще 14.

Зазнали руйнувань тоді також сім багатоповерхівок, 10 автівок та об’єкти інфраструктури, зокрема критичної.

Через це дві години без світла були понад 42 тис. абонентів у двох районах міста.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 170-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Іван Федоров

Фото: Запорізька ОВА

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